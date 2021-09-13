Учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой провели во время летной смены. Для этого задействовали 2 вертолета – Ми-8 и Ми-14ПЧ.
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Украинские военные учились над Черным морем
Заместитель командира бригады по МПЗ подполковник Родион Козаков рассказал, что тренировки длились несколько дней. Это позволило экипажам отработать задачи различной сложности.
В частности экипажи отработали:
- перелет с места базирования на полигон в Херсонской области, где неоднократно отрабатывали взлет-посадку;
- пролеты по кругу, после чего получили задания относительно целей, которые нужно было поразить;
- вертолет Ми-14ПЧ – элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактического бомбометания в заданном районе;
- вертолет Ми-8 – после боевого маневрирования парой – практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям.
Экипажи на отлично выполнили контрольные полеты и, продемонстрировав слаженность в действиях, "уничтожили все заданные цели",
– рассказал Родион казаков.
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Экипажи вертолетов провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой / Фото "АрмияИнформ"
Коротко о последних учениях украинских военных
- В июле также состоялись совместные военные учения Украины и НАТО "Си Бриз-2021".
- На Львовщине провели масштабные военные учения с участием военных из Украины, Литвы, Польши и США. В учениях "Три меча – 2021" Украина принимала участие впервые.
- В конце июля состоялись учения "Казацкая булава-2021". Это совместные украинско-британские международные военные учения, которые впервые проходят в 2021 году.