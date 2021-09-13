Навчально-тренувальні польоти з бойовою стрільбою провели під час льотної зміни. Для цього задіяли 2 вертольоти – Мі-8 та Мі-14ПЧ.
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Українські військові навчались над Чорним морем
Заступник командира бригади з МПЗ підполковник Родіон Козаков розповів, що тренування тривали кілька днів. Це дало змогу екіпажам відпрацювати завдання різної складності.
Зокрема екіпажі відпрацювали:
- переліт із місця базування на полігон у Херсонській області, де неодноразово відпрацьовували зліт-посадку;
- прольоти по колу, після чого отримали завдання щодо цілей, які потрібно було вразити;
- вертоліт Мі-14ПЧ – елемент радіолокаційного пошуку човна умовного противника та тактичне бомбометання у заданому районі;
- вертоліт Мі-8 – після бойового маневрування парою – практичні пуски некерованих ракет та бомбометання по заданих цілях.
Екіпажі на відмінно виконали контрольні польоти та, продемонструвавши злагодженість у діях, "знищили" усі задані цілі,
– розповів Родіон Козаков.
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Екіпажі вертольотів провели навчально-тренувальні польоти з бойовою стрільбою / Фото "АрміяІнформ"
Коротко про останні навчання українських військових
- У липні також відбулись спільні військові навчання України та НАТО "Сі Бриз-2021".
- На Львівщині провели масштабні військові навчання за участю військових з України, Литви, Польщі та США. У навчаннях "Три мечі – 2021" Україна брала участь вперше.
- Наприкінці липня відбулись навчання "Козацька булава-2021". Це спільні українсько-британські міжнародні військові навчання, які вперше проходять у 2021 році.