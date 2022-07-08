Главное управление разведки Минобороны опубликовало видео с рассказами свидетелей операции "Азовсталь". Когда начались вертолетные вылеты, всю территорию вокруг Мариуполя контролировали оккупанты.

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Водными путями было невозможно воспользоваться, поскольку россияне подвели свои боевые корабли. Единственным путем оставался воздушный мост.

Из шоколадок варили суп: ситуация у защитников Азовстали была критической

Защитники Мариуполя очень нуждались в дополнительном вооружении, поскольку противник значительно превосходил в технике и властвовал в воздухе. Из-за того, что в бункерах завода скрывались и мирные жители, запас продовольствия в гарнизоне быстро иссяк. Воины нуждались в воде, пище и медикаментах уже с середины марта. Доходило до того, что из шоколадок варили суп.

Из оружия защитникам "Азовстали" крайне необходимы были переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и комплексы по уничтожению бронированной техники, в частности NLAW и Javelin. Это удалось доставить на территорию завода. Также защитникам доставили Starlink, чему воины невероятно обрадовались. С тех пор у бойцов появилась связь.



Вертолет привез помощь на "Азовсталь" / Скриншот с видео

Как разрабатывали маршрут вертолетов

Воздушный маршрут для вертолетов разрабатывали с учетом данных разведки и радиуса действия и технических характеристик вражеской ПВО. Вертолеты летели низко, чтобы быть незамеченными. Также было важно при таком маршруте рассчитать такое расстояние, чтобы даже если россияне заметили вертолет, они не могли его уничтожить.

Чтобы облегчить вертолеты, с них сняли все системы вооружения и заправляли ровно для преодоления требуемой дистанции. Вертолет дозаправлялся исключительно перед линией разграничения на аэродроме подскока – в поле садился вертолет, подъезжал заправщик и заливал горючее ровно столько, сколько нужно до завода "Азовсталь" и обратно к аэродрому подскока. Все для того, чтобы максимально загрузить борт вертолета вооружением и продовольствием и иметь возможность забрать с собой максимальное количество раненых.

Несмотря на то, что маршрут строился так, чтобы обойти российские войска, несколько раз вертолеты пролетали над вражеской техникой противника. С экипажем всегда летали офицеры подразделения спецназначения, которые выполняли функцию бортовых стрелков и морально поддерживали экипаж. Также они должны были организовать эвакуацию и безопасность экипажа в случае сбития вертолета.

россияне все видели и не теряли время

После каждой удачной операции оккупанты наращивали свою систему ПВО и впоследствии использование вертолетов стало невозможным. При этом начальник ГУР Кирилл Буданов назвал операцию успешной, ведь все 7 мероприятий доставили необходимые грузы на Азовсталь. Это позволило целый месяц удерживать противников, штурмовавших завод. Мариуполь фактически затормозил наступление оккупантов на себе и не дал врагу продвинуться дальше.

Справка: Участие в миссии приняли 16 вертолетов – оккупанты уничтожили два, еще один сбили, когда украинский вертолет пришел на помощь другому.

Кроме необходимой помощи и оружия, на вертолетах на "Азовсталь" перебросили 72 азовца.

Раненые военные, которых эвакуировали с завода, безгранично благодарны героям, прилетевшим им помогать. Они подчеркнули, что Мариуполь – Украина, и мы его непременно отвоюем.

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