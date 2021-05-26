В Донецкой области начали организовывать полеты на параплане: все об экстремальном развлечении

Полет на параплане становится все более популярным в Украине. В городе Мирноград в Донецкой области начали организовывать их недавно. Однако уже есть много любителей адреналина.

Председатель общественной организации I can Fly Кристина Вербова рассказала, что идея возникла после того, как она сама попыталась летать. Она хотела узнать подробнее об этом виде спорта.

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Кто летает в Донецкой области

Среди желающих – и новички, и те, для кого это уже не первый полет. Они заверили, что от такого вида спорта впечатления просто зашкаливают.

Полетать в Украине можно не только над морем. Больше всего полетов – в Карпатах. В горах взлет происходит по-другому, чем на равнине, ведь на старте нужно разбежаться. Такой полет открывает невероятные пейзажи.



Парапланеризм может попробовать каждый / Фото rent

Интересно, что парапланеризм не требует особой подготовки. Для полета с инструктором главное, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Летать могут даже дети, которым больше 10 лет. Они должны весить не меньше 35 килограммов.

Если же вы решили серьезно заняться парапланеризмом, то можно купить подержанное снаряжение от нескольких сотен долларов и пройти обучение в соответствующей школе. Однако в полеты на учебной стадии обязательно нужно отправляться с группой.

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Как поднимают людей

Нужно лишь несколько минут на подготовку – и человека поднимают на полкилометра над землей. Подняться над землей помогает машина, которая служит тягачом. Она набирает скорость для подъема примерно 50 километров в час.



На параплане можно увидеть удивительные пейзажи / Фото rent

Трос, на котором крепится параплан, постепенно разматывается, наполняя крыло воздухом. После достижения определенной высоты трос открепляется и человек уже находится в свободном полете, который длится 15 минут.