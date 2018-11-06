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      Polexit возможен: в ЕС сделали громкое заявление о выходе Польши

      104 Читати новину українською
      Дональд Туск
      Дональд Туск / unian.net

      Глава Евросовета Дональд Туск допустил выход Польши из состава Евросоюза из-за внутриполитических инициатив польской власти, в частности, в области судебной реформы, которые противоречат принципам ЕС.

      Об этом сообщает Daily Еxpress.

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      По мнению Туска, неважно, планирует ли лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский выйти из ЕС или только инициирует определенные процессы в польской политике, они рано или поздно приведут к этому.

      Глава Совета ЕС подчеркнул, что ситуация очень серьезная и добавил, что в свое время очень плотно работал с экс-премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном по вопросу предотвращения Brexit.

      "У меня есть опыт работы с экс-премьером Великобритании Кэмероном, я работал с ним день в день, чтобы избежать Brexit... Именно он придумал идею референдума, а затем сделал все, чтобы удержать Великобританию в Европейском союзе. Но он и стал причиной выхода", – заявил Туск.

      Напомним, Европейский Союз начал процедуру наложения санкций на Польшу из-за судебной реформы в конце 2017 года. Со своей стороны, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что решение Еврокомиссии передать в Суд Европейского Союза жалобу на польскую судебную реформу подрывает диалог по этому вопросу.

      Почему ЕС против судебной реформы в Польше? О планах по реформированию судебной власти автор реформы – правящая партия "Право и справедливость"заявила еще после победы на парламентских выборах в 2015 году. Во время реформирования политики предприняли попытку внести изменения в основные законы страны, а именно закон о Верховный суд, Национальный совет судей, а также закон о судах общей юрисдикции. 21 июля 2017 года более чем 100 тысяч поляков вышли на акции протеста против судебной реформы. В частности, принятый польский закон о Верховный суд обязывает судей выходить на пенсию не в 70, а в 65 лет. Согласно этому закону 27 из 72 судей польского Верховного суда должны были уйти в вынужденную отставку. Как посчитали в Еврокомиссии, такие нормы подрывают принцип независимости судебных органов, в частности, принцип несменяемости судей, что является нарушением Договора о Европейском Союзе.

      Теги: Новости политики Евросоюз Brexit Новости Польши Дональд Туск
      Источник: 24 Канал
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