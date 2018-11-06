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      Polexit можливий: у ЄС зробили гучну заяву про вихід Польщі

      446 Читать новость на русском
      Дональд Туск
      Дональд Туск / unian.net

      Глава Євроради Дональд Туск допустив вихід Польщі зі складу Євросоюзу через внутрішньополітичні ініціативи польської влади, зокрема, у царині судової реформи, що суперачать принципам ЄС.

      Про це повідомляє Daily Еxpress.

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      За його Туска, неважливо, чи планує лідер правлячої партії Право і Справедливість Ярослав Качинський вийти з ЄС або тільки ініціює певні процеси в польській політиці, вони рано чи пізно призведуть до цього.

      Глава Ради ЄС наголосив, що ситуація дуже серйозна та додав, що свого часу дуже щільно працював з екс-прем'єром Великої Британії Девідом Кемероном з питання запобігання Brexit.

      "У мене є досвід роботи з екс-прем'єром Великої Британії Кемероном, я працював з ним день у день, щоб уникнути Brexit... Саме він придумав ідею референдуму, а потім зробив все, щоб утримати Велику Британію в Європейському союзі. Але він і став причиною виходу", – заявив Туск.

      Нагадаємо, Європейський Союз розпочав процедуру накладення санкцій на Польщу через судову реформу наприкінці 2017 року. Зі свого боку, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що рішення Єврокомісії передати до Суду Європейського Союзу скаргу на польську судову реформу підриває діалог з цього питання.

      Чому ЄС проти судової реформи у Польщі?Про плани щодо реформування судової влади автор реформи – правляча партія "Право і справедливість" заявила ще після перемоги на парламентських виборах у 2015 році. Під час реформування політики зробили спробу внести зміни до основних законів країни, а саме до закону про Верховний суд, про Національну раду суддів, а також закон про суди загальної юрисдикції. 21 липня 2017 року більше ніж 100 тисяч поляків вийшли на акції протесту проти судової реформи. Зокрема, ухвалений польський закон про Верховний суд зобов’язує суддів виходити на пенсію не у 70, а в 65 років. Згідно з цим законом 27 із 72 суддів польського Верховного суду повинні були піти у вимушену відставку. Як вирішили в Єврокомісії, такі норми підривають принцип незалежності судових органів, зокрема принцип незмінності суддів, що є порушенням Договору про Європейський Союз.

      Теги: Новини політики Дональд Туск Новини Польщі Brexit Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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