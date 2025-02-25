Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на агентство AFP. Эта потенциальная сделка может стать ответом США на их предложения.

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ЕС предлагает свое соглашение о полезных ископаемых

Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложили Украине предоставить Европе ископаемые, которых ей не хватает, в обмен на сотрудничество. Сообщается, что такое соглашение обязательно будет взаимовыгодным.

21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, могут быть предоставлены Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства,

– заявил в Киеве Стефан Сежурне.

Украина имеет разнообразие полезных ископаемых, например марганец, титан, графит и литий и тому подобное. Соединенные Штаты стремятся обменять ресурсы на долг Украины за помощь во время полномасштабного вторжения. Киев отказывался подписывать это соглашение, ведь в нем не было необходимых гарантий безопасности, а его сумма вдвое больше стоимости полученной помощи.

Зато Европа готова идти на сотрудничество с Украиной, сообщил еврокомиссар. О деталях потенциального соглашения, которое предлагает ЕС, Сежурне не рассказал.

Лидеры стран ЕС и НАТО приехали в Киев на третью годовщину полномасштабного вторжения России. Они выразили поддержку нашему государству и говорили о защите и дальнейшей совместной работе.

Трамп и Зеленский встретятся для подписания соглашения

В понедельник, 24 февраля, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу в Белом доме с Владимиром Зеленским, которая может состояться на этой или следующей неделе. Во время нее лидер Соединенных Штатов планирует подписать соглашение о полезных ископаемых.