Про це пише 24 Канал з посиланням на агентство AFP. Ця потенційна угода може стати відповіддю США на їхні пропозиції.

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ЄС пропонує свою угоду про корисні копалини

Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн запропонували Україні надати Європі копалини, яких їй не вистачає, в обмін на співпрацю. Повідомляється, що така угода обов'язково буде взаємовигідною.

21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, можуть бути надані Україною в рамках взаємовигідного партнерства,

– заявив у Києві Стефан Сежурне.

Україна має різномаїття корисних копалин, наприклад марганець, титан, графіт і літій тощо. Сполучені Штати прагнуть обміняти ресурси на борг України за допомогу під час повномасштабного вторгнення. Київ відмовлявся підписувати цю угоду, адже в ній не було необхідних гарантій безпеки, а її сума вдвічі більша за вартість отриманої допомоги.

Натомість Європа готова йти на співпрацю з Україною, повідомив єврокомісар. Про деталі потенційної угоди, яку пропонує ЄС, Сежурне не розповів.

Лідери країн ЄС і НАТО приїхали до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. Вони висловили підтримку нашій державі та говорили про захист і подальшу спільну роботу.

Трамп і Зеленський зустрінуться для підписання угоди

У понеділок, 24 лютого, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч у Білому домі з Володимиром Зеленським, яка може відбутися цього або наступного тижня. Під час неї лідер Сполучених Штатів планує підписати угоду про корисні копалини.