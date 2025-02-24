Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios. Увечері 24 лютого Дональд Трамп заявив, що сподівається на дуже швидке підписання угоди.

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Можливий текст угоди про корисні копалини

Слід сказати, що у документ ще можуть вносити зміни. Але приблизний текст уже відомий. Його й опублікували Axios.

Уряд Сполучених Штатів Америки має намір надати довгострокові фінансові зобов'язання для розвитку стабільної та економічно квітучої України,

– сказано там.

Проєкт угоди передбачає створення "Інвестиційного фонду реконструкції", яким спільно керуватимуть США та Україна. Фонд створять, "щоб інвестувати в проєкти в Україні та залучати інвестиції для збільшення розвитку". Мова про видобуток корисних копалин і порти.

Україна має внести до фонду 500 мільярдів доларів. Внески України мають перевищувати внески США удвічі, проте США не вимагають виплати цієї суми.

50% доходів України за вирахуванням операційних витрат від "видобувних матеріалів" (корисних копалин, нафти та газу) надходитимуть до фонду.

Америка відшкодує частину витрат, пов'язаних із "захистом, реконструкцією та поверненням України" до рівня довоєнного ВВП.

Проєкт висловлює бажання, щоб Україна залишалася вільною, але не вказує на будь-які військові зобов'язання США,

– зауважують журналісти.

Також текст документа містить положення про проєкти на територіях, "тимчасово окупованих Російською Федерацією, у разі деокупації таких територій".

Угоду про корисні копалини та рідкісноземельні метали опрацюють міністерство фінансів і торгівлі США, віцепрезидент Венс та Міністерство економіки України – але після підписання первинного рамкового документа.

Текст угоди підпишуть Марко Рубіо та Андрій Сибіга, як і повідомлялося раніше.