Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios. Вечером 24 февраля Дональд Трамп заявил, что надеется на очень быстрое подписание соглашения.

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Возможный текст соглашения о полезных ископаемых

Следует сказать, что в документ еще могут вносить изменения. Но примерный текст уже известен. Его и опубликовали Axios.

Правительство Соединенных Штатов Америки намерено предоставить долгосрочные финансовые обязательства для развития стабильной и экономически процветающей Украины,

– сказано там.

Проект соглашения предусматривает создание "Инвестиционного фонда реконструкции", которым совместно будут управлять США и Украина. Фонд создадут, "чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития". Речь о добыче полезных ископаемых и портах.

Украина должна внести в фонд 500 миллиардов долларов. Взносы Украины должны превышать взносы США вдвое, однако США не требуют выплаты этой суммы.

50% доходов Украины за вычетом операционных расходов от "добывающих материалов" (полезных ископаемых, нефти и газа) будут поступать в фонд.

Америка возместит часть расходов, связанных с "защитой, реконструкцией и возвращением Украины" до уровня довоенного ВВП.

Проект выражает желание, чтобы Украина оставалась свободной, но не указывает на какие-либо военные обязательства США,

– отмечают журналисты.

Также текст документа содержит положение о проектах на территориях, "временно оккупированных Российской Федерацией, в случае деоккупации таких территорий".

Соглашение о полезных ископаемых и редкоземельных металлах проработают министерство финансов и торговли США, вице-президент Вэнс и Министерство экономики Украины – но после подписания первичного рамочного документа.

Текст соглашения подпишут Марко Рубио и Андрей Сибига, как и сообщалось ранее.