Правоохранители из Курахово прибыли за 5 ранеными, которые нуждались в немедленной помощи. К счастью, пострадавших удалось доставить в больницу.

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Просьба поступила в телеграм-чат "Безопасный город Курахово". Люди заявили о раненых мирных жителях по двум адресам.

Сотрудники полиции эвакуировали из-под обстрела пятерых пострадавших, сейчас они получают медицинскую помощь,

– говорится в сообщении.

Также правоохранители спасали раненых в Марьинке 4 апреля. Российские захватчики открыли огонь, когда правоохранители передавали населению продукты и воду.

Правоохранители в самое тяжелое время остаются рядом с украинцами. В частности, вывозят раненых и беженцев, привозят еду.

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