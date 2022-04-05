Правоохоронці з Курахового прибули за 5 пораненими, які потребували негайної допомоги. На щастя, постраждалих вдалося доправити до лікарні.

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Прохання надійшло у телеграм-чат "Безпечне місто Курахове". Люди заявили про поранених мирних жителів за двома адресами.

Співробітники поліції евакуювали з-під обстрілу п'ятьох постраждалих, наразі вони отримують медичну допомогу,

– мовиться у повідомленні.

Також правоохоронці рятували поранених у Мар'їнці 4 квітня. Російські загарбники відкрили вогонь, коли правоохоронці передавали населенню продукти та воду.

Правоохоронці у найважчий час залишаються поруч з українцями. Зокрема, вивозять поранених та біженців, привозять їжу.

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