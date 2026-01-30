Украли 5 миллионов гривен, предназначенных семьям погибших воинов: будут судить 7 полицейских
- Семеро правоохранителей присвоили более 5,4 миллиона гривен, которые должны были пойти на компенсацию семьям погибших военных.
- Организатор схемы вместе с приспешниками задержан, досудебное расследование завершено, а обвинительный акт передан в суд.
Семеро правоохранителей присвоили более 5 миллионов гривен бюджетных средств. Эти деньги должны были пойти на компенсацию семьям павших защитников.
Об этом сообщает ГБР.
Что известно о схеме присвоения средств?
Схему организовал старший офицер финансово-экономического подразделения.
По его приказу начальник одного из отделов привлек к преступлению коменданта и его заместителя, начальника еще одного подразделения вместе с заместителем, а также водителя. На их счета и зачисляли средства.
Организатор имел доступ к системе бухгалтерского учета. Поэтому ежемесячно безосновательно перечислял своим приспешникам дополнительные средства. А в отчетах писал, что их якобы потратили на выплаты сотрудникам, погибших при выполнении боевых задач.
Всего с ноября 2024 по апрель 2025 года злоумышленники таким способом украли почти 5,4 миллиона гривен, в частности организатору отошло более 3,1 миллиона гривен.
Задержали и вручили подозрения фигурантам в августе 2025. Сейчас досудебное расследование по этому делу уже закончено, обвинительный акт передан в суд.
Всем грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
За время досудебного расследования обвиняемые возместили государству 5 миллионов гривен.
Другие дела ГБР
В Ровенской области задержали инструктора учебного центра БЗВП за организацию незаконного выезда мобилизованных военнослужащих. Его "поймали" во время получения средств.
А в Сумской области офицера задержали за издевательства над подчиненными. Он их бил и имитировал расстрелы, а одного ранил в ногу и избил шлемом до разрыва мениска.
Также будут судить двух полицейских, которые 17 октября 2025 года избили мужчину возле ТЦК в Киеве. Тогда пострадавший получил множественные телесные повреждения.