Об этом сообщает ГБР.

Смотрите также "Выбивали признание" до клинической смерти: винницкие правоохранители получили подозрение

Что известно о схеме присвоения средств?

Схему организовал старший офицер финансово-экономического подразделения.

По его приказу начальник одного из отделов привлек к преступлению коменданта и его заместителя, начальника еще одного подразделения вместе с заместителем, а также водителя. На их счета и зачисляли средства.

Организатор имел доступ к системе бухгалтерского учета. Поэтому ежемесячно безосновательно перечислял своим приспешникам дополнительные средства. А в отчетах писал, что их якобы потратили на выплаты сотрудникам, погибших при выполнении боевых задач.

Всего с ноября 2024 по апрель 2025 года злоумышленники таким способом украли почти 5,4 миллиона гривен, в частности организатору отошло более 3,1 миллиона гривен.

Задержали и вручили подозрения фигурантам в августе 2025. Сейчас досудебное расследование по этому делу уже закончено, обвинительный акт передан в суд.

Всем грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За время досудебного расследования обвиняемые возместили государству 5 миллионов гривен.

Другие дела ГБР