Несмотря на это, на местах волеизъявления дежурят правоохранители. Об этом в эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.
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"Полицейских гораздо больше, чем людей на участках", – подчеркнул он.
По его словам, весь процесс избирательный процесс проходит очень тихо и спокойно. Почти не было зафиксировано сообщений о каких-то нарушениях.
Журналист также сообщил, что Владимир Путин впервые голосовал в онлайн-режиме. Ведь сейчас он находится на самоизоляции из-за коронавируса, который обнаружили у людей из его окружения. Обычно глава Кремля лично приходит на участки.
Дума останется такой, как и есть сейчас, – Цимбалюк
Цимбалюк отметил, что еще до выборов были внесены ключевые манипуляции в российское законодательство. И люди, участвующие в этом процессе, все прошли в определенной степени кремлевский фильтр.
Кто бы там ни победил, это будет та самая Дума, как и есть сейчас,
– отметил он.
И добавил, что на парламентских выборах могут победить военные преступники, которые избираются от Ростовской области. Это те лица, которые сделали свои имена на войне с Украиной.
Цимбалюк рассказал о парламентских выборах в России: видео
В России начались парламентские выборы: главное
- В России с 17 сентября начались парламентские выборы. Голосование за депутатов, которые попадут в Госдуму, продлится до 19 сентября. Из-за пандемии коронавируса голосовать россияне смогут даже дистанционно – в онлайне.
- На Донбассе оккупанты открыли почти 400 пунктов для голосования. К тому же жители ОРДЛО с российскими паспортами даже могут в интернете отдать свой голос.
- Москва также организовала специальные автобусы, по которым людей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возят голосовать в Россию.
- В школах оккупированного Крыма прокремлевские ставленники даже отменили занятия в школах из-за выборов в Госдуму.