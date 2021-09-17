Попри це, на місцях волевиявлення чергують правоохоронці. Про це в ефірі 24 каналу розповів власний кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.
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"Поліцейських набагато більше, ніж людей на дільницях", – підкреслив він.
За його словами, весь процес виборчий процес проходить дуже тихо і спокійно. Майже не було зафіксовано повідомлень щодо якихось порушень.
Журналіст також повідомив, що Володимир Путін вперше голосував в онлайн-режимі. Адже зараз він перебуває на самоізоляції через коронавірус, який виявили в людей з його оточення. Зазвичай глава Кремля особисто приходить на дільниці.
Дума залишиться такою, як і є зараз, – Цимбалюк
Цимбалюк зауважив, що ще до виборів були внесені ключові маніпуляції в російське законодавство. І люди, які беруть участь у цьому процесі, всі пройшли певною мірою кремлівський фільтр.
Хто б там не переміг, це буде та сама Дума, як і є зараз,
– зазначив він.
І додав, що на парламентських виборах можуть перемогти військові злочинці, які обираються від Ростовської області. Це ті особи, які зробили свої імена на війні з Україною.
Цимбалюк розповів про парламентські вибори в Росії: відео
У Росії почалися парламентські вибори: головне
- У Росії з 17 вересня розпочалися парламентські вибори. Голосування за депутатів, які потраплять у Держдуму, триватиме до 19 вересня. Через пандемію коронавірусу голосувати росіяни зможуть навіть дистанційно – в онлайні.
- На Донбасі окупанти відкрили майже 400 пунктів для голосування. До того ж мешканці ОРДЛО з російськими паспортами навіть можуть в інтернеті віддати свій голос.
- Москва також організувала спеціальні автобуси, якими людей з окупованих територій Донецької й Луганської областей возять голосувати в Росію.
- У школах окупованого Криму прокремлівські ставленики навіть скасували заняття в школах через вибори в Держдуму.