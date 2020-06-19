Полицейский из Атланты, который застрелил Рейшарда Брукса, сдался властям
Бывший офицер полиции американского города Атланта Гарретт Ролф сдался властям. Именно он стрелял в Рейшарда Брукса при задержании, от чего тот скончался. В результате убийства в США снова прокатилась волна протестов BlackLivesMatter.
Гарретту Ролф предъявлено обвинение по 11 пунктам, в частности, в умышленном убийстве. Он должен прибыть в суд в пятницу, 19 июня, сообщает CNN.
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Зато его напарник Девин Броснан, против которого тоже выдвинули обвинения, был освобожден под залог.
Стрельба в Атланте и гибель Рейшарда Брукса: главное
- 12 июня в Атланте посетители кафе Wendy's пожаловались на автомобиль, который перекрыл подъезд к парковке. На место происшествия вызвали полицию.
- Полицейские, приехавшие по вызову, пытались разбудить водителя. Им оказался Рейшард Брукс. Тест показал, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
- При попытке задержать Рейшарда Брукса, он пытался бежать и выхватил электрошокер у одного из полицейских. По данным офицеров полиции, он направил электрошокер у одного из полицейских.
- Гарретт Ролф выстрелил в Рейшарда Брукса. Тот скончался в больнице от полученных травм.
- Прокуратура заявляет, что полицейский дважды выстрелил в спину Бруксу. А после этого за две минуты не вызывал медиков.
- Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после этого случая подал в отставку.
- В Атланте прокатилась очередная волна протестов с лозунгами BlackLivesMatter. Кафе Wendy's, у которого произошло убийство, сожгли.