Бывший офицер полиции американского города Атланта Гарретт Ролф сдался властям. Именно он стрелял в Рейшарда Брукса при задержании, от чего тот скончался. В результате убийства в США снова прокатилась волна протестов BlackLivesMatter.

Гарретту Ролф предъявлено обвинение по 11 пунктам, в частности, в умышленном убийстве. Он должен прибыть в суд в пятницу, 19 июня, сообщает CNN.

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Зато его напарник Девин Броснан, против которого тоже выдвинули обвинения, был освобожден под залог.

Стрельба в Атланте и гибель Рейшарда Брукса: главное