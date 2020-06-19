Поліцейський з Атланти, який застрелив Рейшарда Брукса, здався владі
Колишній офіцер поліції американського міста Атланта Гарретт Ролф здався владі. Саме він стріляв у Рейшарда Брукса при затриманні, від чого той помер. Внаслідок цього вбивства в США знову прокотилася хвиля протестів BlackLivesMatter.
Гарретту Ролфу пред'явлено звинувачення за 11 пунктами, зокрема, в навмисному вбивстві. Він повинен прибути в суд у п'ятницю, 19 червня, повідомляє CNN.
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Натомість його напарник Девін Броснан, проти якого теж висунули звинувачення, був звільнений під заставу.
Стрілянина в Атланті та загибель Рейшарда Брукса: головне
- 12 червня в Атланті відвідувачі кафе Wendy's поскаржилися на автомобіль, який перекрив під'їзд до парковки. На місце події викликали поліцію.
- Поліцейські, які приїхали на виклик, намагалися розбудити водія. Ним виявився Рейшард Брукс. Тест показав що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
- При намаганні затримати Рейшарда Брукса, він намагався втекти та вихопив електрошокер в одного з поліцейських. За даними офіцерів поліції, він направив електрошокер в одного з поліцейських.
- Гарретт Ролф вистрелив в Рейшарда Брукса. Той помер в лікарні від отриманих травм.
- Прокуратура заявляє, що поліцейський двічі вистрелив у спину Бруксу. А після цього понад дві хвилини не викликав медиків.
- Голова поліції Атланти Еріка Шилдс після цього випадку подала у відставку.
- У Атланті прокотилася чергова хвиля протестів з гаслами BlackLivesMatter. Кафе Wendy's, біля якого сталося вбивство, спалили.