Колишній офіцер поліції американського міста Атланта Гарретт Ролф здався владі. Саме він стріляв у Рейшарда Брукса при затриманні, від чого той помер. Внаслідок цього вбивства в США знову прокотилася хвиля протестів BlackLivesMatter.

Гарретту Ролфу пред'явлено звинувачення за 11 пунктами, зокрема, в навмисному вбивстві. Він повинен прибути в суд у п'ятницю, 19 червня, повідомляє CNN. Варте уваги Мовчання – це насильство: як поліція США об'єднується для підтримки безкарності Натомість його напарник Девін Броснан, проти якого теж висунули звинувачення, був звільнений під заставу. Стрілянина в Атланті та загибель Рейшарда Брукса: головне 12 червня в Атланті відвідувачі кафе Wendy's поскаржилися на автомобіль, який перекрив під'їзд до парковки. На місце події викликали поліцію.

Поліцейські, які приїхали на виклик, намагалися розбудити водія. Ним виявився Рейшард Брукс. Тест показав що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

При намаганні затримати Рейшарда Брукса, він намагався втекти та вихопив електрошокер в одного з поліцейських. За даними офіцерів поліції, він направив електрошокер в одного з поліцейських.

Гарретт Ролф вистрелив в Рейшарда Брукса. Той помер в лікарні від отриманих травм.

Прокуратура заявляє, що поліцейський двічі вистрелив у спину Бруксу. А після цього понад дві хвилини не викликав медиків.

Голова поліції Атланти Еріка Шилдс після цього випадку подала у відставку.

У Атланті прокотилася чергова хвиля протестів з гаслами BlackLivesMatter. Кафе Wendy's, біля якого сталося вбивство, спалили.