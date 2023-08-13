Называл "быдлом": одесского полицейского, отправившего провокатора в нокаут, отстранили

В Одессе случился конфликт между патрульным и нарушителем, на которого он выписал протокол. Мужчина начал провоцировать правоохранителя и получил на орехи.

Видео инцидента было распространено в ряде телеграм-каналов. В патрульной полиции Одесской области прокомментировали скандал.

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Патрульный ударил нарушителя, который его провоцировал

В социальных сетях 12 августа начало распространяться видео якобы избиения мужчины одесскими патрульными. Этот инцидент произошел 1 августа.

На ролике можно увидеть, как мужчина в агрессивной форме требовал от патрульных дать вписать объяснения в протокол. Во время разговора он провоцировал и оскорблял правоохранителей. Следует заметить, что его жена поддерживала такие действия и снимала все на телефон.

В конце концов один из патрульных применил физическую силу, после чего провокатор упал на землю.

Смотрите видео с места происшествия

В патрульной полиции Одесчины рассказали, что полицейские пригласили мужчину в управление патрульной полиции, чтобы рассмотреть дело о нарушении им ПДД.

Во время разговора и подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении вышеуказанный гражданин начал высказываться нецензурной бранью в сторону работников полиции, а также намеренно повредил бланк админпротокола и постоянно проявлял агрессию.

– говорится в сообщении.

Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения дела. В это время в городе объявили воздушную тревогу, потому патрульные вместе с нарушителем отправились к укрытию.

По дороге он вел себя агрессивно, провоцировал полицейских и матерился. Патрульные не раз просили его прекратить, однако ничего не помогало.

"Во время конфликта один из полицейских неоднократно предупреждал гражданина о прекращении нарушения, а затем применил физическую силу", – рассказали в патрульной полиции.

На место происшествия инспекторы немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, но мужчина от нее отказался.

По данному событию было назначено служебное расследование. Полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей.