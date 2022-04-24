Полицейский экипаж, что спасает жителей разрушенной врагом Марьинки, люди прозвали "Белый ангел"

Жители Марьинки уже больше месяца живут без электричества и воды. Патрульная группа из Курахово ежедневно вывозит людей из фронтового города и, по возможности, довозит гуманитарную помощь в горячую точку.

Патрульный Руслан Лукомский рассказывает, что люди не слишком хотят уезжать из Марьинки, говорят "я на своей земле, это мой дом и я не хочу его покидать", а уезжают уже тогда, когда ничего не остается.

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Работаем с населением, чтобы понимать, сколько людей осталось, сколько помощи нужно. Предлагаем эвакуацию, просим беречь жизнь,

– говорят патрульные.

"Белый ангел" – патрульный экипаж

На максимальной скорости "белый ангел" – так прозвали экипаж местные, едет на место эвакуации. Удалось спасти пенсионерку с осколочным ранением легкого.

Есть сплоченность, люди делятся между собой едой, водой. А на нас говорят: дед мороз приехал, подарочки привез. А еще зовут "белым ангелом" из-за цвета нашей машины,

– признается Рустам.

Группа полиции работает круглосуточно в Красногоровке, именно сюда эвакуируют гражданских из фронтовой Марьинки. Сотрудники патрулируют город, противодействуют мародерству и выявляют враждебных корректировщиков.

Патрульные не только эвакуируют местных, но и привозят гуманитарную помощь / Telegra.ph

Напомним, что в Луганской области российские оккупанты непрерывно обстреливают города и села. Глава ОВА Сергей Гайдай из-за критической ситуации в области постоянно призывает жителей к эвакуации. Следовательно, 23 апреля удалось эвакуировать 52 человека из Попасной, где сейчас тяжелая ситуация, еще 32 из Лисичанска и 30 человек из Северодонецка, отметил Гайдай.