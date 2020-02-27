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      Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине: фото с места ДТП

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      На Хмельнитчине полицейский насмерть сбил велосипедистку / ГБР

      Полицейский сбил женщину на велосипеде в селе Щиборовка Красиловского района Хмельницкой области. От полученных травм велосипедистка умерла.

      Водитель сам вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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      Правоохранитель управлял автомобилем Skoda Octavia, авария произошла 26 февраля около 20:30.

      Автомобиль наехал на велосипедистку, 1988 года рождения, которая двигалась в попутном направлении. От полученных телесных повреждений девушка погибла на месте происшествия,
      – говорится в сообщении.

      На Хмельниччині поліцейський на смерть збив велосипедистку
      На Хмельнитчине полицейский насмерть сбил велосипедистку / источник: dbr.gov.ua

      Правоохранители предварительно установили, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, открыли уголовное производство.

      На Хмельниччині поліцейський на смерть збив велосипедистку
      Место ДТП/Источник: dbr.gov.ua

      Аварии и ДТП. В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий случаются в пятницу и субботу в 17 часов. В 2019 году в результате ДТП погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Хмельницкого Полиция Жертвы Аварии и ДТП Новости Украины Новости политики
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