Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине: фото с места ДТП

Полицейский сбил женщину на велосипеде в селе Щиборовка Красиловского района Хмельницкой области. От полученных травм велосипедистка умерла.

Водитель сам вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Правоохранитель управлял автомобилем Skoda Octavia, авария произошла 26 февраля около 20:30.

Автомобиль наехал на велосипедистку, 1988 года рождения, которая двигалась в попутном направлении. От полученных телесных повреждений девушка погибла на месте происшествия,

– говорится в сообщении.



На Хмельнитчине полицейский насмерть сбил велосипедистку / источник: dbr.gov.ua

Правоохранители предварительно установили, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, открыли уголовное производство.



Место ДТП/Источник: dbr.gov.ua

Аварии и ДТП. В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий случаются в пятницу и субботу в 17 часов. В 2019 году в результате ДТП погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы.