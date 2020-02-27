Поліцейський на смерть збив велосипедистку на Хмельниччині: фото з місця ДТП

Поліцейський збив жінку на велосипеді у селі Щиборівка Красилівського району, що на Хмельниччині. Від отриманих травм велосипедистка померла.

Водій сам викликав швидку та дочекався приїзду медиків і правоохоронців, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Правоохоронець кермував автомобілем Skoda Octavia, аварія сталася 26 лютого близько 20:30.

Автомобіль наїхав на велосипедистку, 1988 року народження, яка рухалася у попутному напрямку. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці події,

– мовиться у повідомленні.



На Хмельниччині поліцейський на смерть збив велосипедистку/ Джерело: dbr.gov.ua

Правоохоронці попередньо встановили, що водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі тривають першочергові слідчі дії, відкрили кримінальне провадження.



Місце ДТП/Джерело: dbr.gov.ua

Аварії та ДТП. В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляються у п’ятницю та суботу о 17 годині. За 2019 році унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми.