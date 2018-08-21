Полицейский сбил двух человек на переходе в Сумах

Во вторник, 21 августа, в Сумах полицейский на пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку и 29-летнюю женщину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

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"ЧП произошло сегодня, в 14:07, в Сумах, на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов. Пострадавшие – 14-летняя девочка и 29-летняя женщина, в это время пересекали дорогу на пешеходном переходе. Сейчас их обоих с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Полиция задержала водителя-нарушителя и направила на прохождение медицинского освидетельствования на наличие в крови алкоголя. Следственным подразделением уже начато уголовное производство по признакам статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Начальник ГУНП в области Николай Лушпиенко назначил проведение служебного расследования.

"В свое время мы уже увольняли этого сотрудника из рядов полиции за нарушение служебной дисциплины, однако решением суда его в должности и в полиции было возобновлено. Моя принципиальная позиция – не только уволить данного работника, но и привлечь его к ответственности по всей строгости закона. Служебное расследование этого уже проводит Управление кадрового обеспечения ГУНП области , – пояснил Лушпиенко.