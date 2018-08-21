Поліцейський збив двох людей на переході у Сумах

У вівторок, 21 серпня, у Сумах поліцейський на пішохідному переході збив 14-річну дівчинку та 29-річну жінку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

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"Подія сталася сьогодні, о 14:07, в Сумах, на перехресті вулиць Івана Сірка та Інтернаціоналістів. Потерпілі – 14-річна дівчинка та 29-річна жінка, в цей час перетинали дорогу на пішохідному переході. Наразі їх обох з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували до лікарні", – йдеться у повідомлені.

Поліція затримала водія-порушника та направила на проходження медичного огляду на наявність у крові алкоголю. Слідчим підрозділом вже розпочате кримінальне провадження за ознаками статті 286 Кримінального кодексу України.

Начальник ГУНП в області Микола Лушпієнко призначив проведення службового розслідування.

"Свого часу ми вже звільняли цього співробітника з лав поліції за порушення службової дисципліни, проте рішенням суду його на посаді та в поліції було поновлено. Моя принципова позиція – не тільки звільнити даного працівника, а й притягти його до відповідальності за всією суворістю закону. Службове розслідування щодо цього вже проводить Управління кадрового забезпечення ГУНП області", – пояснив Лушпієнко.