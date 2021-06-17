В полиции в течение 5 лет работал помощник оккупантов

На Луганщине разоблачили полицейского, который работал на боевиков. После помощи российским наемникам он бежал в оккупированный Крым, но впоследствии устроился в полицию.

Прокуратура обнаружила, что в 2014 году он был пособником незаконных банд. Он помогал на блокпостах выявлять украинских военных.

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В полиции работает наемник боевиков

Мужчина жил в Северодонецке и в 2014 году вступил в нелегальный "разведывательный отряд спецназначения" боевиков. Им командовал россиянин по прозвищу "Спец".

Это подразделение контролировало город и дислоцировалось в помещении Государственного института азотной промышленности. В составе незаконного формирования России подозреваемый дежурил на блокпостах, контролировал въезд и выезд. Более того, осматривал и проверял документы, чтобы найти и задержать украинских правоохранителей.

Когда в Северодонецк зашли украинские войска и освободили его от оккупантов, сообщник боевиков бежал в Крым. В 2016 году он незаконно пересек государственную границу и нелегально вернулся в Украину. Далее он трудоустроился в Нацполицию и служил себе там до 2021 года.

Сейчас в отношении него открыли уголовное производство. Ему объявили подозрение в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования. Следствие продолжается.

Оккупация Северодонецка: коротко

Город на Луганщине захватили террористы-боевики так называемой "Армии Юго-Востока" вместе с батальоном "Призрак" под руководством Алексея Мозгового и северодонецким подразделением "Казачьей национальной гвардии".

Произошло это в начале мая 2014 года. В течение двух месяцев город находился под контролем оккупантов.

Освободили Северодонецк украинские войска 22 июля 2014 года. При этом произошла масштабная перестрелка с погибшими с обеих сторон.

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