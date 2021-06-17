Прокуратура виявила, що у 2014 році він був посібником незаконних банд. Він допомагав на блокпостах виявляти українських військових.
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У поліції працював найманець бойовиків
Чоловік жив у Сєвєродонецьку і в 2014 році вступив до нелегального "розвідувального загону спецпризначення" бойовиків. Ним командував росіянин на прізвисько "Спец".
Цей підрозділ контролював місто та дислокувався в приміщенні Державного інституту азотної промисловості. У складі незаконного формування Росії підозрюваний чергував на блокпостах, контролював в'їзд і виїзд. Ба більше, оглядав та перевіряв документи, щоб знайти і затримати українських правоохоронців.
Коли у Сєвєродонецьк зайшли українські війська і звільнили їх від окупантів, поплічник бойовиків втік у Крим. У 2016 році він незаконно перетнув державний кордон та нелегально повернувся до України. Далі він працевлаштувався у Нацполіції і служив собі там до 2021 року.
Наразі щодо нього відкрили кримінальне провадження. Йому оголосили підозру у діяльності незаконного збройного формування. Слідство триває.
Окупація Сєвєродонецька: коротко
- Місто на Луганщині захопили терористи-бойовики так званої "Армии Юго-Востока" разом із батальйоном "Привид" під керівництвом Олексія Мозгового та сєвєродонецьким підрозділом "Козачої національної гвардії".
- Сталося це на початку травня 2014 року. Протягом двох місяців місто перебувало під контролем окупантів.
- Визволили Сєвєродонецьк українські війська 22 липня 2014 року. При цьому відбулася масштабна перестрілка із загиблими з обох сторін.
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