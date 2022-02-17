В этот день могут быть провокации государства-агрессора. Об этом сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

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Мы рассматриваем возможность провокаций даже в отношении дипучреждений России,

– отметил правоохранитель.

Будет усилена охрана

Из-за такой вероятности учреждения будут усиленно охранять. Фацевич подчеркнул: все должны понимать, что дипучреждения должны быть защищенными, даже если они русские.

"Они здесь ни при чем, и это может быть провокация конфликта", – добавил он.

Кроме того, полиция будет уделять особое внимание безопасности во время памятных мероприятий. Правоохранители готовы к этому, но рассматривают вариант дополнительного усиления, в частности, в Киеве.

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