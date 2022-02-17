У цей день можуть бути провокації держави-агресорки. Про це сказав заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

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Ми розглядаємо можливість провокацій навіть щодо дипустанов Росії,

– зазначив правоохоронець.

Буде посилена охорона

Через таку ймовірність установи посилено охоронятимуть. Фацевич наголосив: всі мають розуміти, що дипустанови повинні бути захищеними, навіть якщо вони російські.

"Вони тут ні до чого, і це може бути провокація конфлікту", – додав він.

Крім того, поліція приділятиме особливу увагу безпеці під час пам'ятних заходів. Правоохоронці готові до цього, але розглядають варіант додаткового посилення, зокрема, у Києві.

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