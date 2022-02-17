У цей день можуть бути провокації держави-агресорки. Про це сказав заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.
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Ми розглядаємо можливість провокацій навіть щодо дипустанов Росії,
– зазначив правоохоронець.
Буде посилена охорона
Через таку ймовірність установи посилено охоронятимуть. Фацевич наголосив: всі мають розуміти, що дипустанови повинні бути захищеними, навіть якщо вони російські.
"Вони тут ні до чого, і це може бути провокація конфлікту", – додав він.
Крім того, поліція приділятиме особливу увагу безпеці під час пам'ятних заходів. Правоохоронці готові до цього, але розглядають варіант додаткового посилення, зокрема, у Києві.
До Дня Героїв Небесної Сотні постраждалим киянам виділять гроші
Пам'ять героїв Небесної Сотні в Україні вшановують 20 лютого. Київська міська держадміністрація вирішила надати матеріальну допомогу з бюджету для громадян.
- По 1500 отримають кияни, у яких в сім'ї хтось загинув під час участі у Революції Гідності, а також члени сімей, де є особи з посмертним званням Героя України.
- По 1400 дадуть людям, що під час Майдану отримали тяжкі тілесні ушкодження.
- Людям, які отримали на Революції Гідності ушкодження середньої важкості, виплатять по 1300 гривень, легкі – 1100 гривень.