Известно, что мужчина потерял сознание. К нему подошли полицейские и нацгвардейцы и оказали первую медицинскую помощь.

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После чего он с товарищем самостоятельно покинул место акции. Эти факты подтверждены камерами видеонаблюдения,

– отметила спикер МВД Алена Матвеева.

Она добавила, что информация о смерти протестующего не соответствует действительности.

Смотрите видеоподтверждение, что пострадавший не погиб:

Последствия стычек под Радой

Утром 26 января в полиции рассказали, что во время протестов между активистами и силовиками возникли столкновения. Поэтому некоторые митингующие начали агрессивно себя вести. На требования стражей порядка прекратить такое поведение они не реагировали и пытались штурмом взять Верховную Раду.

В результате стычки пострадали 18 силовиков и 3 участника акции. Кроме того, в полиции возбуждено два уголовных дела по статьям о хулиганстве и насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Что известно о протесте предпринимателей

25 января Верховная Рада впервые собралась на заседание после праздников. Поэтому ФЛП приехали под парламент с требованием одобрить законопроект №5866-1. Документ направлен на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Также он предлагает восстановить право ФЛП 1 – 4 групп не применять РРО в отношении товаров, которые стоят меньше минимальной зарплаты.

26 января глава Рады Руслан Стефанчук объявил, что штрафы за несоблюдение закона отсрочат до конца 2022 года. Соответствующий законопроект уже сегодня должны подать в парламент.

Полный текст публикации МВД в телеграме:

Опровержение информации о смерти протестующего

В социальных сетях и СМИ была распространена недостоверная информация, что во время стычек возле Верховной Рады погиб один из участников акции.

Установлено, что мужчина потерял сознание и представители полиции и Национальной гвардии оказали ему первую медицинскую помощь. После чего он с товарищем самостоятельно покинул место акции. Эти факты подтверждены материалами камер видеонаблюдения.