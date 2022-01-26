Відомо, що чоловік втратив свідомість. До нього підійшли поліцейські та нацгвардійці й надали першу медичну допомогу.
До теми Під час акції протесту ФОПів під Радою сталися сутички: поліція почала затримувати людей
Після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції. Ці факти підтверджені камерами відеоспостереження,
– наголосила речниця МВС Альона Матвєєва.
Вона додала, що інформація щодо смерті протестувальника не відповідає дійсності.
Дивіться відеопідтвердження, що постраждалий чоловік не загинув:
Наслідки сутичок під Радою
Під час протестів між активістами та силовиками виникли сутички. Через це деякі мітингувальники почали агресивно себе поводити. На вимоги правоохоронців припинити таку поведінку вони не реагували й намагалися штурмом взяти Верховну Раду.
Внаслідок штовханини постраждали 18 силовиків та 3 учасники акції. Крім того, у поліції відкрили дві кримінальні справи за статтями про хуліганство та насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Що відомо про протест підприємців
- 25 січня Верховна Рада вперше зібралася на засідання після свят. Через це ФОПи приїхали під парламент з вимогою схвалили законопроєкт №5866-1. Документ спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Також він пропонує відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати РРО щодо товарів, які коштують менше, ніж мінімальна зарплата.
- 26 січня голова Ради Руслан Стефанчук оголосив, що штрафи за недотримання закону відтермінують до кінця 2022 року. Відповідний законопроєкт вже сьогодні мають подати у парламент.
Повний текст публікації МВС у телеграмі:
Спростування інформації щодо смерті протестувальника
У соціальних мережах та ЗМІ була розповсюджена недостовірна інформація, що під час сутичок біля Верховної Ради загинув один з учасників акції.
Наразі встановлено, що чоловік втратив свідомість і представники поліції та Національної гвардії надали йому першу медичну допомогу. Після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції. Ці факти підтверджено матеріали з камер відеоспостереження.
Тож, інформація щодо смерті протестувальника не відповідає дійсності.