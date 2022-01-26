Відомо, що чоловік втратив свідомість. До нього підійшли поліцейські та нацгвардійці й надали першу медичну допомогу.

До теми Під час акції протесту ФОПів під Радою сталися сутички: поліція почала затримувати людей

Після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції. Ці факти підтверджені камерами відеоспостереження,

– наголосила речниця МВС Альона Матвєєва.

Вона додала, що інформація щодо смерті протестувальника не відповідає дійсності.

Дивіться відеопідтвердження, що постраждалий чоловік не загинув:

Наслідки сутичок під Радою

Під час протестів між активістами та силовиками виникли сутички. Через це деякі мітингувальники почали агресивно себе поводити. На вимоги правоохоронців припинити таку поведінку вони не реагували й намагалися штурмом взяти Верховну Раду.

Внаслідок штовханини постраждали 18 силовиків та 3 учасники акції. Крім того, у поліції відкрили дві кримінальні справи за статтями про хуліганство та насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Що відомо про протест підприємців

25 січня Верховна Рада вперше зібралася на засідання після свят. Через це ФОПи приїхали під парламент з вимогою схвалили законопроєкт №5866-1. Документ спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Також він пропонує відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати РРО щодо товарів, які коштують менше, ніж мінімальна зарплата.

26 січня голова Ради Руслан Стефанчук оголосив, що штрафи за недотримання закону відтермінують до кінця 2022 року. Відповідний законопроєкт вже сьогодні мають подати у парламент.

Повний текст публікації МВС у телеграмі:

Спростування інформації щодо смерті протестувальника

У соціальних мережах та ЗМІ була розповсюджена недостовірна інформація, що під час сутичок біля Верховної Ради загинув один з учасників акції.

Наразі встановлено, що чоловік втратив свідомість і представники поліції та Національної гвардії надали йому першу медичну допомогу. Після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції. Ці факти підтверджено матеріали з камер відеоспостереження.

Тож, інформація щодо смерті протестувальника не відповідає дійсності.