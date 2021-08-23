Мать пострадавшего отказалась от претензий
После избиения мальчика мать написала заявление в полицию. Об этом журналистам 24 канала рассказали в пресс-службе полиции Запорожья.
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Затем она отказалась от каких-либо претензий, объяснив, что стороны пришли к согласию и примирились,
– заявили в полиции.
Однако информацию о том, что женщина, которая ударила мальчика, является мамой Екатерины Иванус, правоохранители не подтвердили.
Детали скандала
- Местные телеграм-каналы распространили видео на котором видно, как женщина дергает мальчика за футболку, а затем бьет в лицо. Судя по дате на видео, инцидент произошел 17 августа.
- Известно, что так женщина решила отомстить обидчику своего внука.
- Напала на ребенка якобы мать советницы Александра Старуха по вопросам информационной политики и связей с общественностью. Чиновница якобы угрожал матери пострадавшего мальчика своей должностью.
- Сама Иванус журналистам 24 канала сказала, что ничего не знает про эту ситуацию, а после этого быстро бросила трубку.