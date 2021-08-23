Мать пострадавшего отказалась от претензий

После избиения мальчика мать написала заявление в полицию. Об этом журналистам 24 канала рассказали в пресс-службе полиции Запорожья.

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Затем она отказалась от каких-либо претензий, объяснив, что стороны пришли к согласию и примирились,

– заявили в полиции.

Однако информацию о том, что женщина, которая ударила мальчика, является мамой Екатерины Иванус, правоохранители не подтвердили.

Детали скандала