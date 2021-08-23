Мама постраждалого відмовилася від претензій
Після побиття хлопчика, мати написала заяву у поліцію. Про це журналістам 24 каналу розповіли у пресслужбі поліції Запоріжжя.
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Потім вона відмовилася від будь-яких претензій, пояснивши, що сторони дійшли згоди й примирилися,
– заявили у поліції.
Однак інформацію про те, що жінка, яка вдарила хлопчика є мамою Катерини Іванус, правоохоронці не підтвердили.
Деталі скандалу
- Місцеві телеграм-канали поширили відео на якому видно, як жінка шарпає хлопчика за футболку, а потім б'є в обличчя. Судячи з дати на відео, інцидент трапився 17 серпня.
- Відомо, що так жінка вирішила помститися кривднику свого внука.
- Нападниця – нібито мама радниці Олександра Старуха з питань інформаційної політики та зв'язків з громадськістю. Чиновниця буцімто погрожував мамі постраждалого хлопчика своєю посадою.
- Сама Іванус журналістам 24 каналу сказала, що нічого не знає про цю ситуацію, а після того швидко кинула слухавку.