В полиции сообщили о новой атаке врага фосфорными бомбами, – теперь на Краматорск
Источник:фейсбук Алексея Билошицкого
В полиции сообщили о новой атаке противника фосфорными бомбами. Теперь оккупанты били в Краматорске, что на Донетчине.
Соответствующую информацию обнародовал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий. В частности, уже известно об использовании фосфорных бомб Россией в Попасной.
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В Краматорске орки использовали фосфорные боеприпасы
Очередное использование фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции – это для цивилизованного мира,
– сообщил заместитель руководителя патрульной полиции Киева.
Алексей Билошицкий саркастически заметил: "Орки пришли "асвабаждать". И "асвабаждать" они умеют только так".
"Но вы будете гореть, как горит этот фосфор", – заметил полицейский.
На видео видно, как пылает фосфор из боеприпасов.
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Следует упомянуть, что международные соглашения запрещают использовать это оружие.
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