Полиция арестовала 8 "махновцев", захвативших поместье Дерипаски в Лондоне

В Лондоне местные активисты ворвались в дом российского олигарха Олега Дерипаски и вывесили украинский флаг и знамена с обращениями к Путину. Полиция задержала восьмерых митингующих.

Особняк олигарха расположен на площади Белгрейв, 5. Активисты убеждены, что в нем нужно разместить украинских беженцев.

К теме Вывесили украинский флаг: в Лондоне демонстранты ворвались в дом олигарха Дерипаски

Активистов, проникнувших в имение Дерипаски, задержали

Протестующие проникли в дом Дерипаски примерно в полночь и находились там в течение большей части дня, несмотря на попытки полицейских прогнать их оттуда. Митингующие заявляли, что возвращают имущество украинским беженцам. Они представились "лондонскими махновцами" в честь украинского анархиста Нестора Махно, который восстал против русской Белой армии в 1918–1921 годах.

Перед 20:00 их протест завершился. Правоохранители всего задержали 8 человек. Четверых арестовали внутри здания, а еще четверых – снаружи. В полиции рассказали, что дом проверили. Там никого из протестующих не осталось. Несмотря на это, имение олигарха будут охранять в течение ночи. По словам представителя полиции, четырех человек задержали примерно в 18:00, когда они попытались залезть на заднюю часть здания, где расположено консульство Румынии.

Протестующие рассказали, что в доме олигарха примерно 200 комнат. В поместье было "столько вещей, сколько никогда бы не понадобились нормальному человеку". В частности, домашний кинотеатр, множество произведений искусства и турецкая баня.

Я заблудился не знаю сколько раз. Там столько ненужных комнат,

– отметил один из "махновцев".

Митингующие заявили, что они выполняли работу британского правительства, ведь собственность подсанкционных российских олигархов нужно использовать для беженцев.



Полиция задержала протестующих / Фото ВВС

