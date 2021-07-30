Чудом девочке удалось убежать. Она рассказала о пережитом ужасе родным, а те сразу же обратились в полицию.

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Как известно, 54-летний мужчина пригласил ребенка к себе домой. Неизвестно, чем именно они должны были заниматься, но у мужчины были не добрые намерения. Он начал бить 13-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать. К счастью, ребенок смог убежать.

Злоумышленник забаррикадировался у себя дома

На место совершения преступления сразу же выехали следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции, а также рота полиции особого назначения.

На окнах дома правонарушителя наклеена пленка, которая не дает возможности увидеть с улицы, что происходит внутри дома. На просьбу полиции открыть дверь лицо категорически отказывалось, фактически осуществив баррикадирование,

– рассказали в полиции.

По словам заместителя начальника Черниговского райуправления милиции Романа Григи, полицейские вошли в помещение с привлечением спецподразделения и задержали мужчину.

Правоохранители также предположили, что это уже не первое подобное преступление мужчины, и теперь он будет находиться под надзором полиции.

Обратите внимание! Если вину мужчины докажет суд, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Полиция штурмом взяла мужчину, который пытался изнасиловать ребенка / Фото Нацполиции