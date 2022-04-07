Полиция экстрадировала "вора в законе" из санкционного списка СНБО "Кобу Руставского"

Полицейские экстрадировали в Испанию "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу "Коба Руставский". Говорят, что он был "опекуном" "коронованных" преступников.

Об этом стало известно 6 апреля, но "Кобу" задержали еще в декабре 2021 года по статье по уголовным правонарушениям за пределами Украины.

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Суд применил к "вору в законе" экстрадиционный арест и отправил в СИЗО.

Испания разыскивала "Кобу"

С 2016 года "Кобу Руставского" разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. Речь идет о создании преступной организации, заказном убийстве во Франции и хранении украденного имущества.

Утверждают, что он был так называемым "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании.

"Авторитет" передан Испании

5 апреля полицейские передали "авторитет" иностранным коллегам. В Испании вору в законе может угрожать до 24 лет заключения.

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