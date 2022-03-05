Полиция эвакуировала журналистов Sky News после того, как их обстреляли российские диверсанты

Полиция эвакуировала журналистов британского издания Sky News после того, как их обстреляли российские диверсанты. На команду из 5 медийщиков напали, когда они находились в автомобиле.

Все произошло после неудачной попытки посетить Бучу под Киевом 28 февраля. Об этом рассказал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Как случился инцидент

Главный корреспондент Sky News Стюарт Рамзи вместе с оператором Ричи Моклером был обстрелян. Диверсанты попали Рамзи в нижнюю часть спины, а Моклер получил 2 патрона в бронежилете.

По словам медийщиков, сначала они подумали, что их по ошибке обстрелял блокпост украинской армии. Они кричали о том, что они журналисты, и просили остановиться.

Меня поразило то, что выстрел – это не так больно. Действительно, это больше походило на удары кулаками,

– рассказал Рамзи.

В конце концов, группе в составе продюсеров Мартина Воулза и Доминика Ван Хеердена, а также местного продюсера Андрея Литвиненко удалось скрыться из машины и прыгнуть на насыпь у дороги.

Впоследствии они обнаружили убежище в соседнем гараже и через несколько часов их спасла украинская полиция. Журналистам сообщили, что боевики являлись диверсантами российской разведки.

Российские диверсанты обстреляли британских журналистов: смотрите видео Sky News

"Нам очень повезло. Однако тысячи украинцев погибают, а семьи становятся мишенью российских боевых отрядов, как и мы", – добавил журналист Рамзи.

Телевизионную съемочную группу уже эвакуировали в Великобританию.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!