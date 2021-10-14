Полиция Норвегии рассказала о нападающем с луком, который убил 5 человек
Источник:NRK
Вечером 13 октября в норвежском городе Конгсберг 37-летний датчанин застрелил пятерых человек. В полиции рассказали, что нападающий и раньше был им известен.
Представительница полиции Анн Ирен Сванте Матиассен сообщила новую информацию о человеке, которого обвиняют в убийстве нескольких человек.
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Детали о нападающем с луком, который убил людей в Норвегии
Нападавшим оказался 37-летний датчанин.
Он был ранее известен полиции. Речь идет о нескольких случаях, но пока не могу сказать, о каких именно,
– заявила Матиассен.
Она добавила, что в ночь на 14 октября прошел первый допрос подозреваемого, однако предположения о его мотивах пока не хотят разглашать. По словам представительницы полиции, мужчина не пытался отрицать свою вину.
Впоследствии начальник полиции Уле Северуд уточнил, что нападающий обратился в ислам, а полиция имела информацию о риске его радикализации.
Кроме того, Матиассен подтвердила, что мужчина использовал не только лук. Однако не уточнила, какое другое оружие было у него.
Мужчина убил 5 человек в Норвегии: что известно
- Вечером 13 октября по норвежскую полицию поступило сообщение о мужчине, который ходит в центральной части Конгсберга с луком и стрелами.
- Его довольно оперативно задержали, однако нападающий успел убить 5 и ранить 2 человек, в том числе полицейского, который на момент инцидента не был на службе.
- В центре города до сих пор работают правоохранители.