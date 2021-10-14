Полиция Норвегии рассказала о нападающем с луком, который убил 5 человек

Вечером 13 октября в норвежском городе Конгсберг 37-летний датчанин застрелил пятерых человек. В полиции рассказали, что нападающий и раньше был им известен.

Представительница полиции Анн Ирен Сванте Матиассен сообщила новую информацию о человеке, которого обвиняют в убийстве нескольких человек.

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Нападавшим оказался 37-летний датчанин.

Он был ранее известен полиции. Речь идет о нескольких случаях, но пока не могу сказать, о каких именно,

– заявила Матиассен.

Она добавила, что в ночь на 14 октября прошел первый допрос подозреваемого, однако предположения о его мотивах пока не хотят разглашать. По словам представительницы полиции, мужчина не пытался отрицать свою вину.

Впоследствии начальник полиции Уле Северуд уточнил, что нападающий обратился в ислам, а полиция имела информацию о риске его радикализации.

Кроме того, Матиассен подтвердила, что мужчина использовал не только лук. Однако не уточнила, какое другое оружие было у него.

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