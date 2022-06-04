Полиция Одессы задержала "шутников", которые устроили салют во время тревоги

Ночью 3 июня российские оккупанты запустили из акватории Черного моря несколько крылатых ракет. Почти по всей Украине, в частности, в Одессе, объявили о воздушной тревоге.

Однако не все одесситы всерьез восприняли предупреждение об опасности. Так, группа местных "шутников" решила запустить в это время салюты.

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Лиц, устроивших салют, задержали

Об инциденте сообщил пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук. По его словам, патрульные полицейские Одессы уже задержали лиц, решивших нарушить режим тишины во время воздушной тревоги в городе.

"В настоящее время выясняются все подробности происшествия и его квалификация согласно действующему законодательству, в частности, правовому режиму военного положения. На месте работает следственно-оперативная группа", - отметил он в своем телеграмм-канале.

Над морем Одесщины сбили крылатую ракету

, в Киевсовете зарегистрировали законопроект о запрете на продажу и использование фейерверков, салютов и другой пиротехники на территории столицы и области в условиях военного положения.

Прессслужба ОК "Юг" сообщила, что по состоянию на 3 июня в акватории Черного моря находятся 3 ракетных корабля России и 1 подлодка. Именно с последнего враг совершил пуск ракет. Одну крылатую ракету над Черным морем сбили украинские силы противовоздушной обороны. Еще 3 – удалось ликвидировать над Николаевщиной.

Кроме того, ОК "Юг" рассказала, что в настоящее время в Черном море находятся 5 больших десантных кораблей.

Риск ракетных ударов с Черного моря растет

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил о повышенной опасности в регионе и призвал одесситов не пренебрегать правилами безопасности. По его словам, в ближайшие дни на Юге вырастет количество ракетных ударов, поскольку в акватории Черного моря снова появляются вражеские корабли с "Калибрами" на борту.

В ОК "Юг" украинцев призвали сохранять эмоциональное равновесие и не игнорировать воздушную тревогу. Кроме того, следует доверять силам обороны и только правдивым источникам информации.

Генштаб продолжает предостерегать одесситов от прогулок по местным пляжам. Они рассказали, что 1 июня из Черного моря на берег отнесло 2 российские мины . Их оперативно ликвидировали украинские пиротехники.

В то же время некоторые жители загорают под табличками , которые информируют о заминировании территории.

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