Полиция открыла дело против жителя Одесской области за пост в фейсбуке о Зеленском

Полиция Одесской области направила в суд админпротокол в отношении жителя Подольска Юрия Копельчука. Причиной стал пост мужчины в фейсбуке.

Информацию об этой ситуации опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко. Однако он заявлял, что дело в суд передала киберполиция. Однако в комментарии 24 каналу в киберполиции отрицали свою причастность к этому делу, хотя и подтвердили, что дело поступило в суд. Но передали его одесские правоохранители.

Стоящее В окружении Зеленского говорят о втором сроке его президентства

В чем обвиняют Юрия Копельчука

По данным Гончаренко, дело возбудили по статье 173-1 КУоАП "Распространение ложных слухов".

Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Поводом стал пост в фейсбуке от 27 марта. В нем Юрий Копельчук написал, что "Зеленский на продаже масок заграницу обогатился в 800 раз, заработав на этом сотни миллиардов долларов. Весна пришла, пора сажать "зелень")". Сам пост сделан на фоне смайликов.



Пост в фейсбуке, за который Юрия Копельчука могут привлечь к административной ответственности

Стоит отметить, что вся страница Юрия Копельчука содержит немало подобных сообщений. О том, что полиция передала дело в суд, он написал еще 10 мая. 24 канал обратился к Юрию Копельчуку за комментарием насчет этой информации, однако ответа пока не получил.