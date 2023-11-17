В Киеве возбудили дело против волонтерского фонда: подозревают в мошенничестве

В Оболонском районе Киева люди, которые назывались "волонтерами", собирали деньги якобы для 115-ти бригады. Одна из активисток заявила, что у представителей "благотворительной организации" не было подтверждения того, что они собирают деньги на эту бригаду.

Между гражданами и так называемыми "волонтёрами" вечером 16 ноября возник конфликт. Полиция сообщила, что прибыла на место инцидента и уже открыла дело.

Смотрите также Пострадавшие от войны Украинцы могут приобрести лекарства со скидкой: как это сделать

Полиция расследует деятельность "волонтеров"

Правоохранители рассказали, что вечером 16 ноября в телеграм-каналах распространилось видео конфликта между гражданами в Оболонском районе столицы по поводу сбора денег на нужды украинских военных. Тогда полиция въезжала на место инцидента.

Правоохранители урегулировали конфликт и доставили в территориальное управление полиции пятерых представителей благотворительного фонда. Сотрудники полиции квалифицировали событие как мошенничество,

– заявили в полиции.

Они подтвердили, что внесли сведения о деле в Единый реестр досудебных расследований по статье о мошенничестве. В рамках возбужденного уголовного дела проверяют всех представителей фонда, а также документацию учреждения.

В сети пишут, что говорится о "Спаси родную страну"

Издание ГРУНТ распространило видео конфликта. Журналисты отметили, что к так называемым "волонтёрам" возле станции метро, которые стоят в мультикамах и собирают деньги на ВСУ, наведались ветераны и местные активисты.

В частности, об инциденте написал ветеран с инвалидностью Олег Симороз, который пользуется колесным креслом. Он отметил, что они посетили одну из точек сбора наличных организации "Спаси родную страну" на выходе со станции метро "Героев Днепра".

Ничего хорошего я вам рассказать не могу, меня как ветерана переполняют эмоции, потому что за эти несколько часов, что мы были на месте, были угрозы, насмешки раненых военных и тетушки,

– рассказал ветеран.

Одна из активисток написала, что так называемые "волонеры" отличились хамским поведением к прохожим и, в частности, военным. По ее словам, одна из "волонтерок" утверждала, что Олег Симороз взорвался на собственной мини и смеялась над этим.

Что не так с "фондом"

Олег Симороз написал, что так называемые "волонтеры" почему-то собирают деньги в форме, хотя в разговоре подтвердили, что не служили.

Далее мы узнаем, что они работают здесь за ставку заработной платы, которую выплачивает фонд по деньгам, которые люди донатят на ВСУ. Ну и учитывая, что это наличные деньги, то учитывать ее невозможно, именно поэтому мошенникам так нравятся сборы наличных. Дальше часть денег на карман, ну и на ВСУ немного, потому что надо же благодарности у ребят цыганить, потому что бизнес должен работать. Схема тупая как дверь,

– заявил военный.

Он также добавил, что на место конфликта приехали тетушки. В сети пишут, что один из них – Карен Мелькумов, который вел бизнес в оккупированном Крыму.

Стоит отметить, что на видео "волонтеры" не скрывают, что берут якобы 20%: смотрите видео