Полиция переходит на усиленную службу: на улицы выйдут кинологи и взрывотехники

В Украине 14 октября будут отмечать День защитников и защитниц. Правоохранители по всей стране мобилизируются для обеспечения охраны порядка и безопасности граждан.

Соответствующее заявление сделал председатель Нацполиции Игорь Клименко на совместном совещании с участием главы полиции Киева, руководителей Нацгвардии, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и других правоохранительных служб.

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По всей Украине на 14 октября запланировано много мероприятий

Клименко отметил, что 14 октября запланировано проведение ряда массовых мероприятий – по случаю 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, Дня казачества, День защитника и защитницы Украины, а также религиозного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Большое количество массовых акций пройдет не только в Киеве, но и по всей Украине. Наша задача – обеспечить охрану порядка, безопасность наших граждан,

– отметил глава полиции.

Контролировать порядок на улицах будут сотрудники групп быстрого реагирования патрульной полиции, полиции диалога, кинологи и взрывотехники.

Кроме того, с целью надлежащего реагирования на правонарушения ситуационные центры на местах переведены в усиленный режим.

В то же время руководитель полиции Киева Иван Выговский отметил, что личный состав столичной полиции перевели на усиленный вариант несения службы.

День защитников и защитниц: что известно

День защитника Украины отмечают с 2014 года, государственным выходным этот день является с 2015 года.

Однако в этом году праздник претерпел определенные изменения – его переименовали в День защитников и защитниц. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Текст сообщению Нацполиции:

Председатель Нацполиции отметил, что 14 октября запланировано проведение ряда массовых мероприятий. В частности – мероприятия пройдут по случаю 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, Дня Казачества, Дня защитника и защитницы Украины, а также религиозного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

"Большое количество массовых акций пройдет не только в Киеве, но и по всей Украине. Но наиболее многочисленные акции пройдут в столице. Наша основная задача – обеспечить охрану порядка, безопасность наших граждан. Поэтому работа всех правоохранительных подразделений должна быть четкая и слаженная", – отметил Председатель Нацполиции.

Обращаясь к руководителям столичных управлений полиции, Председатель Нацполиции акцентировал внимание на оперативном реагировании на правонарушения, а также усиленном патрулировании улиц, в частности экипажами патрульной полиции.

Также к несению службы по обеспечению общественной безопасности будут привлечены сотрудники групп быстрого реагирования патрульной полиции, полиции диалога, кинологи и взрывотехники.

В частности Игорь Клименко отметил, что сотрудники полиции диалога будут проводить превентивную работу с участниками мероприятий, чтобы не допустить конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка.

Заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что с целью надлежащего реагирования на правонарушения ситуационные центры на местах переведены в усиленный режим.

"Массовых мероприятий будет большое количество. Поэтому информация об оперативной обстановке должна отслеживаться круглосуточно. В случае ее изменения решения должны приниматься оперативно", – отметил Александр Фацевич.

Руководитель полиции Киева Иван Выговский отметил, что личный состав столичной полиции переведен на усиленный вариант несения службы.

"Мы проанализировали ситуацию с учетом предыдущих подготовок к проведению аналогичных мероприятий. Непосредственно 14 октября перед началом мероприятий работники взрывотехнической и кинологической служб проверят локации. Кроме того, сотрудники полиции диалога будут сопровождать участников акций от начала до их завершения. Могу заверить, что в полиции Киева достаточно сил и средств для надлежащего обеспечения охраны общественного порядка, чтобы горожане и гости столицы чувствовали себя в безопасности, – сказал Иван Выговский.