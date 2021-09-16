Полиция разоблачила группу, которая шантажировала политиков и бизнесменов фейковым компроматом

Киберполиция совместно с Главным следственным управлением Нацполиции разоблачили банду из 5 мошенников, которые на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. За нераспространение провокационной информации группировка вымогала немалые деньги.

Такую информацию сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным источников, для давления на чиновников и бизнесменов мошенники распространяли ложные новости, которые вредили деловой репутации пострадавших, в частности, через интернет-ресурс "Антикор".

Кроме того, правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия. В основном публикации были посвящены коррупционной деятельности "героев". Группировка распространяла информацию, пока лицо не обратится с просьбой об удалении новостей с сайта.

Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их пересчета на электронные кошельки. В настоящее время установлены четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тысяч гривен,

– пояснили правоохранители.

Сейчас проводятся 7 обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице. Следственные действия продолжаются.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Участникам группировки грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.