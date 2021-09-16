Таку інформацію повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними джерел, для тиску на чиновників та бізнесменів шахраї розповсюджували неправдиві новини, які шкодили діловій репутації потерпілих, зокрема, через інтернет-ресурс "Антикор".

Крім того, правопорушники незаконно збирали, зберігали та публікували у ЗМІ конфіденційну інформацію про осіб без їхньої згоди. В основному публікації були присвячені корупційній діяльності "героїв". Угрупування поширювало інформацію, поки особа не звернеться із проханням про видалення новин із сайту.

Для зворотного зв'язку зловмисники залишали електронну пошту. У відповіді фігуранти вимагали гроші у криптовалюті та надавали інструкції для їхнього перерахунку на електронні гаманці. На цей час встановлено четверо потерпілих, які перерахували зловмисникам від 150 до 200 тисяч гривень,

– пояснили правоохоронці.

Наразі проводяться 7 обшуків у офісі та оселях фігурантів у Чернігівській, Київській областях та у столиці. Слідчі дії тривають.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Учасникам угруповання може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.