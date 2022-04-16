Полиция разоблачила предприятие, связанное с Россией и Беларусью
Источник:фейсбук МВС Украины
Украинские правоохранители разоблачили предприятие, которое использовало полученные прибыли в Украине на поддержку российской армии. Учредителем данного предприятия является белорусская компания, а собственниками – граждане страны-агрессора.
Выявить и остановить противоправную деятельность оперативникам помогли следователи Главного следственного управления Нацполиции.
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В ходе следствия установили, что полученную в Украине прибыль указанное предприятие распределяло среди своих собственников и аффилированных лиц России. Последние платили налоги в бюджет страны-агрессора, с которого непосредственно осуществляется финансирование российских оккупационных войск.
Кроме того, генеральный директор предприятия организовал схему по минимизации налогов и легализации средств, полученных от преступной деятельности. Полученные средства также использовались на поддержание российской армии и военных действий на территории Украины.
15 апреля оперативники ДСР, следователи Нацполиции совместно с офисом генерального прокурора провели санкционированные обыски на территории:
- Полтавской,
- Черкасской,
- Тернопольской,
- Киевской,
- Хмельницкой областей,
- Киев.
Всего следователи изъяли:
- 11 транспортных средств,
- 2 квадрокоптера,
- документы финансово-хозяйственной отчетности о деятельности предприятия,
- 7080 литров химикатов для защиты растений.
В то же время генеральному директору предприятия сообщили о подозрении по нескольким статьям, в частности:
- 209 о легализации доходов, полученных преступных путем,
- 212 об уклонении от уплаты налогов,
- 366 о служебном подлоге.
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