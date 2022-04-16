Полиция разоблачила предприятие, связанное с Россией и Беларусью

Украинские правоохранители разоблачили предприятие, которое использовало полученные прибыли в Украине на поддержку российской армии. Учредителем данного предприятия является белорусская компания, а собственниками – граждане страны-агрессора.

Выявить и остановить противоправную деятельность оперативникам помогли следователи Главного следственного управления Нацполиции.

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В ходе следствия установили, что полученную в Украине прибыль указанное предприятие распределяло среди своих собственников и аффилированных лиц России. Последние платили налоги в бюджет страны-агрессора, с которого непосредственно осуществляется финансирование российских оккупационных войск.

Кроме того, генеральный директор предприятия организовал схему по минимизации налогов и легализации средств, полученных от преступной деятельности. Полученные средства также использовались на поддержание российской армии и военных действий на территории Украины.

15 апреля оперативники ДСР, следователи Нацполиции совместно с офисом генерального прокурора провели санкционированные обыски на территории:

Полтавской,

Черкасской,

Тернопольской,

Киевской,

Хмельницкой областей,

Киев.

Всего следователи изъяли:

11 транспортных средств,

2 квадрокоптера,

документы финансово-хозяйственной отчетности о деятельности предприятия,

7080 литров химикатов для защиты растений.

В то же время генеральному директору предприятия сообщили о подозрении по нескольким статьям, в частности:

209 о легализации доходов, полученных преступных путем,

212 об уклонении от уплаты налогов,

366 о служебном подлоге.

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