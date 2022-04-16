Виявити та зупинити протиправну діяльність оперативникам допомогли слідчі Головного слідчого управління Нацполіції.

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У ході слідства встановили, що отриманий в Україні прибуток вказане підприємство розподіляло серед своїх власників та афілійованих осіб Росії. Останні сплачували податки у бюджет країни-агресорки, з якого безпосередньо здійснюється фінансування російських окупаційних військ.

Крім того, генеральний директор підприємства організував схему з мінімізації податків та легалізації коштів, здобутих від злочинної діяльності. Отримані кошти також використовувалися на підтримання російської армії та воєнних дій на території України.

15 квітня оперативники ДСР, слідчі Нацполіції спільно з Офісом генерального прокурора провели санкціоновані обшуки на території:

Полтавської,

Черкаської,

Тернопільської,

Київської,

Хмельницької областей,

Києва.

Загалом слідчі вилучили:

11 транспортних засобів,

2 квадрокоптери,

документи фінансово-господарської звітності щодо діяльності підприємства,

7080 літрів хімікатів для захисту рослин.

Водночас генеральному директорові підприємства повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема:

209 про легалізацію доходів, отриманих злочинних шляхом,

212 про ухилення від сплати податків,

366 про службове підроблення.

Цікава деталь! Вилучене майно буде арештовано та передано до ЗСУ для захисту від загарбників, а добрива – в АРМА.

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