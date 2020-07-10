Полиция расследует незаконную вырубку леса на Ивано-Франковщине. Для этого правоохранители пришли с обысками в несколько лесных хозяйств. А также в дома подозреваемых.

9 июля полицейские провели 14 обысков в лесных хозяйствах, на пилорамах и в домах подозреваемых. К этому привлекли спецподразделение "КОРД" и роту полиции особого назначения, сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

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По данным полиции, служебные лица нескольких лесных хозяйств были в сговоре лесозаготовителями. Они вносили недостоверные сведения в официальные документы, что позволяло проводить незаконную вырубку леса.



Полиция обнаружила незаконно вырубленную древесину без документов / фото Нацполиции

Во время обысков в одном из горных районов Прикарпатья полицейские обнаружили и изъяли значительное количество древесины разных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета.



Полиция провела обыски на лесхозах и пилорамах / фото Нацполиции

Также полицейские провели обыски на пилорамах на предмет законности их работы. Во время рейда правоохранители обнаружили также значительное количество древесины разных пород без документов.