Поліція розслідує незаконну вирубку лісу на Івано-Франківщині. Для цього правоохоронці прийшли з обшуками до кількох лісових господарств. А також до будинків підозрюваних.

9 липня поліцейські провели 14 обшуків у лісових господарствах, пилорамах та в будинках підозрюваних. До цього долучили спецпідрозділ "КОРД" та роту поліції особливого призначення, повідомили у поліції Івано-Франківської області.

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За даними поліції, службові особи декількох лісових господарств були в змові лісозаготівельниками. Вони вносили недостовірні відомості до офіційних документів, що дозволяло проводити незаконну вирубку лісу.



Поліція виявила незаконно вирубану деревину без документів / фото Нацполіції

Під час обшуків у одному із гірських районів Прикарпаття поліцейські виявили та вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження і без чіпів електронного обліку.



Поліція провела обшуки на лісгоспах та пилорамах / фото Нацполіції

Також поліцейські провели обшуки на пилорамах на предмет законності їх роботи. Під час рейду правоохоронці виявили також значну кількість деревини різних порід без документів.