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Полиция собирала информацию о евреях на Ивано-Франковщине: начали служебное расследование

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Полиция в Коломые собирала данные о евреях - расследование
У Нацполіції розпочали службове розслідування / Главком

Полицейские Ивано-Франковщины требовали от главы еврейской общины Коломыи предоставить им копию устава и список членов общины. Также правоохранители интересовались адресами и номерами телефонов. По данному факту в Нацполиции начали служебное расследование.

Чи законною була надмірна увага івано-франківських поліцейських до єврейcької громади, визначатимуть співробітники Департаменту внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Нацполіції. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

До теми Взялись за євреїв: поліція вимагає в місцевої громади Коломиї адреси та телефони її членів

Як тільки ця інформація з'явилася в мережі, я відразу призначив за цим фактом службове розслідування, адже будь-які прояви ксенофобії і антисемітизму – неприйнятні. Мені прикро, що така ситуація взагалі відбулася,
– розповів глава Нацполіції України Ігор Клименко.

Клименко запевнив представників єврейської громади, що не допустить переслідувань за національною або іншими ознаками.

Що відомо про збір інформації про єврейську громаду

  • 10 травня 2020 року директор Українського єврейського центру Едуард Долінський на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив лист від поліції з вимогою надати інформацію про членів єврейської громади у Коломиї. Правоохоронців цікавив статут, імена, телефони та адреси.
  • Департамент стратегічних розслідувань Івано-Франківської області звернувся з цією вимогою безпосередньо до глави єврейської громади Коломиї Якова Заліщікера ще у лютому 2020 року.
  • Заліщікер сказав, що з самого початку громада не сприймала цей запит серйозно, тому й не оприлюднив його раніше.
  • Глава місцевої єврейської громади відповів поліції, що копія статуту є в держреєстрі, а список і телефони своїх членів правоохоронцям не дадуть, оскільки релігійні громади відділені від держави.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Игорь Клименко евреи Скандал Религия Новости Ивано-Франковска Расследования Полиция
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