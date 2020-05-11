Полиция собирала информацию о евреях на Ивано-Франковщине: начали служебное расследование

Полицейские Ивано-Франковщины требовали от главы еврейской общины Коломыи предоставить им копию устава и список членов общины. Также правоохранители интересовались адресами и номерами телефонов. По данному факту в Нацполиции начали служебное расследование.

Чи законною була надмірна увага івано-франківських поліцейських до єврейcької громади, визначатимуть співробітники Департаменту внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Нацполіції. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

До теми Взялись за євреїв: поліція вимагає в місцевої громади Коломиї адреси та телефони її членів

Як тільки ця інформація з'явилася в мережі, я відразу призначив за цим фактом службове розслідування, адже будь-які прояви ксенофобії і антисемітизму – неприйнятні. Мені прикро, що така ситуація взагалі відбулася,

– розповів глава Нацполіції України Ігор Клименко.

Клименко запевнив представників єврейської громади, що не допустить переслідувань за національною або іншими ознаками.

Що відомо про збір інформації про єврейську громаду