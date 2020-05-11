Поліція збирала інформацію про євреїв на Івано-Франківщині: розпочали службове розслідування
Поліцейські Івано-Франківщини вимагали від глави єврейської громади Коломиї надати їм копію статуту і список членів громади. Також правоохоронці цікавились адресами та номерами телефонів. За цим фактом у Нацполіції розпочали службове розслідування.
Чи законною була надмірна увага івано-франківських поліцейських до єврейcької громади, визначатимуть співробітники Департаменту внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Нацполіції. Про це інформує пресслужба Нацполіції.
До теми Взялись за євреїв: поліція вимагає в місцевої громади Коломиї адреси та телефони її членів
Як тільки ця інформація з'явилася в мережі, я відразу призначив за цим фактом службове розслідування, адже будь-які прояви ксенофобії і антисемітизму – неприйнятні. Мені прикро, що така ситуація взагалі відбулася,
– розповів глава Нацполіції України Ігор Клименко.
Клименко запевнив представників єврейської громади, що не допустить переслідувань за національною або іншими ознаками.
Що відомо про збір інформації про єврейську громаду
- 10 травня 2020 року директор Українського єврейського центру Едуард Долінський на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив лист від поліції з вимогою надати інформацію про членів єврейської громади у Коломиї. Правоохоронців цікавив статут, імена, телефони та адреси.
- Департамент стратегічних розслідувань Івано-Франківської області звернувся з цією вимогою безпосередньо до глави єврейської громади Коломиї Якова Заліщікера ще у лютому 2020 року.
- Заліщікер сказав, що з самого початку громада не сприймала цей запит серйозно, тому й не оприлюднив його раніше.
- Глава місцевої єврейської громади відповів поліції, що копія статуту є в держреєстрі, а список і телефони своїх членів правоохоронцям не дадуть, оскільки релігійні громади відділені від держави.
Читайте також
-
У Фінляндії людям два роки виплачували 560 євро щомісяця: результати експериментусьогодні , 17:25
-
Тимошенко отримала багатомільйонну компенсацію від американської юридичної фірми: що відомосьогодні , 17:00
-
Греція та Чорногорія готуються до відкриття туристичного сезону: відома датасьогодні , 18:02